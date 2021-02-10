Усман Нурмагомедов узнал дату дебюта в Bellator
Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов, который ранее подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator, дебютирует в организации 2 апреля. Пока неизвестно, кто станет его соперником.
«Усман дерётся 2 апреля на турнире Bellator в Коннектикуте», — рассказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции.
Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, в октябре 2020 года объявил об уходе из спорта. Другой двоюродный брат Хабиба Умар 20 января удачно дебютировал в UFC: он победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.
У. Нурмагомедов обратился к президенту UFC
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