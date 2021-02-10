Ромеро и Усман Нурмагомедов передали привет Хабибу

Боец Bellator Усман Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» видеозапись, на которой он вместе с коллегой по Bellator Йоэлем Ромеро передаёт привет своему двоюродному брату, российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Салам Алейкум, Дагестан! Хабиб, салам! Я встретил твоего кузена. Как ты, мой брат?», — говорит на видео Йоэль Ромеро.
Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб, являющийся чемпионом UFC, недавно объявил об уходе из спорта. Его родной брат Умар 20 января удачно дебютировал в UFC — победил удушающим приёмом Сергея Морозова. Ещё один двоюродный брат, Абубакар Нурмагомедов, также выступает в UFC.
Усман Нурмагомедов дебютирует в организации 2 апреля. Пока неизвестно, кто станет его соперником.
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