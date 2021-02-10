Чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски пошутил над временами, когда он весил 100 кг

Австралийский боец UFC чемпион организации в полулёгком весе Александер Волкановски опубликовал в своём «инстаграме» фотографию десятилетней давности, где вес спортсмена составляет якобы 350 фунтов (160 кг).
«350-фунтовый Волк — 165-фунтовый Волк», — подписал фото Волкановски.
Фото: «Инстаграм» Александера Волкановски
Правда, фотография, которую опубликовал Волкановски, является фейком. На самом деле вес спортсмена десять лет назад составлял 100 кг, или 220 фунтов. Спортсмен выступал в регби и был настоящим тяжеловесом, однако вскоре он увлёкся смешанными единоборствами, сильно похудел и стал чемпионом UFC в полулёгком весе — до 65 кг.
Посмотреть настоящее фото можно в «твиттере» Александера Волкановски.
Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.
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