Чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски пошутил над временами, когда он весил 100 кг

Австралийский боец UFC чемпион организации в полулёгком весе Александер Волкановски опубликовал в своём «инстаграме» фотографию десятилетней давности, где вес спортсмена составляет якобы 350 фунтов (160 кг).



«350-фунтовый Волк — 165-фунтовый Волк», — подписал фото Волкановски.

Фото: «Инстаграм» Александера Волкановски

Правда, фотография, которую опубликовал Волкановски, является фейком. На самом деле вес спортсмена десять лет назад составлял 100 кг, или 220 фунтов. Спортсмен выступал в регби и был настоящим тяжеловесом, однако вскоре он увлёкся смешанными единоборствами, сильно похудел и стал чемпионом UFC в полулёгком весе — до 65 кг.

Посмотреть настоящее фото можно в «твиттере» Александера Волкановски.

Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.