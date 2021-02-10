Нурмагомедов опубликовал фото с Исмаиловым

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Магомедом Исмаиловым, который был гостем на турнире лиги Хабиба — EAGLE FC 33.



«Один поселковый старый хищник как-то раз мне сказал: что ты можешь знать по жизни, если ты не носишь белую обувь? В общем, кто это, не буду говорить, свои поймут.



Магомед Исмаилов, приятно было пообщаться и спасибо, что посетил наш турнир EAGLE FC 33 вчера.

Надеюсь, ты ничего не обрежешь из нашего интервью», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести схватку в грэпплинге с Исмаиловым, поскольку тот, по его мнению, в настоящий момент является самым популярным бойцом в России.



На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед. У 34-летнего Магомеда Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.