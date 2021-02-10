Лига Хабиба Eagle FC оштрафовала чемпиона в легчайшем весе за поведение секунданта

Лига Eagle FC оштрафовала новоиспечённого чемпиона организации в легчайшем весе Мансура Малачиева за неспортивное поведение секунданта после поединка с казахстанским бойцом Русланом Сариевым на турнире EFC 33.
«Дисциплинарный комитет лиги Eagle FC принял решение оштрафовать бойца организации Мансура Малачиева на 20 % суммы гонорара. Причина — неспортивное поведение секунданта, который во время боя нарушил регламент лиги. Третий секундант перепрыгнул через клетку и оказался на канвасе.
Лига Eagle FC плотно следит за нарушениями дисциплины со стороны бойцов и секундантов. Философия лиги — чистый и правильный спорт, который не должен быть похож на варварство со стороны тех, кому дают возможность драться в клетке.
Дисциплинарный комитет организации будет не только удерживать процент с гонорара бойцов, но и наказывать вплоть до разрыва контракта со спортсменами», — гласит сообщение пресс-службы EAGLE FC.
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