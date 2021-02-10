Нейт Диаз хочет подраться с Порье

Боец UFC Нейт Диаз признался, что заинтересован в проведении поединка с Дастином Порье.
«Думаю, в победе Дастина Порье больше не его заслуги, а того, что Конор попросту облажался. Это моё мнение. Он зачем-то брал на себя удары. Он совершает одни и те же ошибки. Теперь моя очередь подраться с Порье. Мы давно уже должны были это сделать, а теперь сошлись звёзды.
Думаю, в UFC должны быть заинтересованы в таком поединке. Что они ещё будут делать? Воскресят Конора? Я побеждал Конора, Хабиб побеждал Конора. Потом устроили шум вокруг боя с Порье, чтобы выйти на Хабиба. Это как? Порье должен был драться со мной, но он отказался.
Но я не думаю, что Порье хочет боя со мной, поскольку я не буду изображать из себя хорошего парня, как это делал Конор», — приводит слова Нейта Диаза MMAFighting.
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