Добер: шумиха вокруг Махачева вызвана Хабибом, а не достижениями в октагоне

Американский боец UFC Дрю Добер поделился ожиданиями от поединка с Исламом Махачевым. Встреча состоится на турнире UFC 259 6 марта 2021 года.



«Думаю, что по большей части ажиотаж возникает из-за того, что один из величайших бойцов всех времён Хабиб Нурмагомедов высоко отзывается об Исламе Махачеве. Кроме того, российские фанаты всегда внимательно следят за своими спортсменами. Думаю, большая часть ажиотажа вокруг него вызвана Хабибом, фанатами и тому подобным, а не достижениями в октагоне. Не думаю, что шумиха вокруг Махачева оправданна, но мы узнаем это 6 марта», — приводит слова Добера BJPenn.



Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда решением судей победил Дэви Рамоса. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.



Добер и Махачев должны были встретиться раньше, но В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.