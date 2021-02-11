20-летний брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, подписал контракт с промоушеном Bellator. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Bellator.

«Хасан Магомедшарипов стал бойцом Bellator. Пока нет даты дебюта и соперника», — сообщил источник.

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед. Что касается 29-летнего Забита Магомедшарипова, то у него 18 побед и одно поражение, в том числе шесть побед в шести боях в UFC.