Нейт Диаз: Хабиб ждёт, чтобы его умоляли вернуться. Разве это чемпион?

Американский боец MMA Нейт Диаз рассказал, что думает по поводу решения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Это был умный ход с его стороны, потому что ему не нравится драться. Поэтому-то я и не хочу драться в лёгком весе. Разве это чемпион? А почему он сбежал, если всё-таки хочет драться? Потому что считает себя выше остальных?

Скорее всего, Хабиб вернётся. Он просто ждёт, чтобы его умоляли вернуться», — рассказал Диаз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.