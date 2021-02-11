Харитонов, которого избил Яндиев, отказался от операции и объяснил почему

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, рассказал, почему отказался от операции. Напомним, ранее Харитонов побывал в больнице, после того как его избил бывший боец UFC Адам Яндиев, конфликт с которым уже улажен.

«На носу надо операцию делать, об этом говорят врачи. Но если я её сделаю, это может затянуться минимум ещё на полгода. А если у меня не будет спаррингов, это может затянуться и на год, и на два. А потом, может, пора будет и завершить карьеру, но я не хочу.

Мне нос ломали много раз. Единственное что — орбитальная кость, она немножко поддавливает. Посмотрим, как будет себя чувствовать глаз. Но опять же, если делать на неё операцию, ещё более долгий срок не буду выступать. Это риск, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского», — приводит слова Харитонова ТАСС.