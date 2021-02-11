Взвешивание ACA 117: Багов оказался тяжелее Сильверио

Российский боец Али Багов, выступающий в полусреднем дивизионе, перед своим поединком с бразильцем Элиасом Сильверио на турнире ACA 117 успешно уложился в вес.
Багов показал на весах 77,15 кг и оказался на 450 граммов тяжелее Сильверио (76,7 кг).
На счету 30-летнего Багова, который владел титулом чемпиона организации в лёгком весе, 29 побед, 25 из которых он одержал досрочно, и 11 поражений в ММА. Предстоящий бой станет для «Халка» 20-м в организации. У 34-летнего Сильверио в ММА 17 боёв — 5 поражений.
Полный кард турнира ACA 117:
Али Багов (Россия) — Элиас Сильверио (Бразилия)
Хусейн Халиев (Россия) — Эдлер Аллан (Бразилия)
Рамазан Кишев (Россия) — Асхаб Зулаев (Россия)
Алексей Ефремов (Россия) — Виталий Немчинов (Россия)
Григор Матевосян (Россия) — Артур Астахов (Россия)
Алихан Вахаев (Россия) — Роджерс Соуза (Бразилия)
Д. Юнусов (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)
Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)
Дауд Шайхаев (Россия) — Байзет Хатхоху (Россия)
Имран Букуев (Россия) — Артем Кириченко (Украина)
Айнди Умаханов (Россия) — Жоробек Тешабоев (Киргизия)
Батраз Агнаев — Алексей Сидоренко (Россия)
Байсангур Вахитов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Хусейн Кушагов (Россия) — Михаил Долгов (Россия)
Замир Арипшев (Россия) — Антонио Роберто (Бразилия)
ACA 117 станет стартовым турниром российской лиги в 2021 году, он пройдёт в Сочи 12 февраля.
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