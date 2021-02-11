Взвешивание ACA 117: Багов оказался тяжелее Сильверио

Российский боец Али Багов, выступающий в полусреднем дивизионе, перед своим поединком с бразильцем Элиасом Сильверио на турнире ACA 117 успешно уложился в вес.



Багов показал на весах 77,15 кг и оказался на 450 граммов тяжелее Сильверио (76,7 кг).



На счету 30-летнего Багова, который владел титулом чемпиона организации в лёгком весе, 29 побед, 25 из которых он одержал досрочно, и 11 поражений в ММА. Предстоящий бой станет для «Халка» 20-м в организации. У 34-летнего Сильверио в ММА 17 боёв — 5 поражений.

Полный кард турнира ACA 117:

Али Багов (Россия) — Элиас Сильверио (Бразилия)

Хусейн Халиев (Россия) — Эдлер Аллан (Бразилия)

Рамазан Кишев (Россия) — Асхаб Зулаев (Россия)

Алексей Ефремов (Россия) — Виталий Немчинов (Россия)

Григор Матевосян (Россия) — Артур Астахов (Россия)

Алихан Вахаев (Россия) — Роджерс Соуза (Бразилия)

Д. Юнусов (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)

Дауд Шайхаев (Россия) — Байзет Хатхоху (Россия)

Имран Букуев (Россия) — Артем Кириченко (Украина)

Айнди Умаханов (Россия) — Жоробек Тешабоев (Киргизия)

Батраз Агнаев — Алексей Сидоренко (Россия)

Байсангур Вахитов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Хусейн Кушагов (Россия) — Михаил Долгов (Россия)

Замир Арипшев (Россия) — Антонио Роберто (Бразилия)



ACA 117 станет стартовым турниром российской лиги в 2021 году, он пройдёт в Сочи 12 февраля.