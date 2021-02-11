Волков оставил мотивационный пост в «Инстаграме» на фоне победы над Оверимом в UFC

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый победе над Алистаром Оверимом. Напомним, Волков нокаутировал соперника во втором раунде.

«Для меня была честь разделить октагон с Алистаром Оверимом. В этот самый момент я подумал: «Неужели я здесь прямо сейчас, напротив меня Оверим и я буду с ним драться?!» 10 лет назад, когда я только начал проводить первые профессиональные поединки, я бы никогда в это не поверил.

Я никогда не был одарён физически, у меня нет выдающегося таланта обучаться всему очень быстро, и меня не вели в течение моей карьеры по «правильным» соперникам. Моё место в этом спорте сейчас особенно ценно для меня, потому что оно даётся мне с огромными усилиями и дисциплиной. И я верю, что ещё не раз смогу вас всех удивить, даже если всё будет против меня!» — написал россиянин, прикрепив текст к фото с боя.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.