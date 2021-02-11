Хирн: отправили контракт Фьюри и Джошуа, но им он не понравился

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри низко оценили первую версию контракта на бой.



«Боб Арум позвонил мне пару дней назад и сказал, что мне пора прекратить говорить о бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я спросил у него почему. Он ответил, что из-за меня ему приходится обсуждать со СМИ этот бой. Но что мне делать, если у меня спрашивают об этом поединке по 10 раз за день?



По правде говоря, мы уже отправили им контракт, но им он не понравился, их не устроили условия, и сейчас он на доработке. Пожалуй, от греха подальше я продолжу говорить о двух неделях до подписания контракта, но наш план состоит в том, чтобы сделать это как можно скорее», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.