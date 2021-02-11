Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, как проходили его тренировки в тюрьме.
«Выходишь на прогулку на улицу, где с утра есть свежий воздух, в отличие от камеры. Можно помахать руками, побоксировать. Хотя опять же дворик в длину где-то 5 метров, а в ширину — с одной стороны 3 метра, а с другой метр. И в таком треугольнике с сокамерниками пытаешься боксировать.
Спарринговали, боксировали. Когда переехал в колонию, там вообще было два боксера. Правда, один в решето расстрелянный, а у другого титановая голова — особо не позаряжаешь в нее. Приходилось аккуратно», — приводит слова Дацика Sport24.
Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.
В ноябре 2020 года Дацик вышел из колонии по УДО.
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