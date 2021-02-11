Забит Магомедшарипов назвал дату дебюта брата в Bellator

Боец UFC Забит Магомедшарипов высказался о подписании своего брата Хасана Магомедшарипова в Bellator, а также сообщил дату его дебюта в американском промоушене.

«Подписание контракта с Bellator — огромный шаг вперёд в карьере Хасана Магомедшарипова. Дебют в промоушене назначен на 2 апреля. Пришло время серьёзных вызовов», — написал Магомедшарипов-старший.

Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре минувшего года, тогда он победил Михаила Тарханова техническим нокаутом. Всего на его счету пять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед.