«Тамбовский волк тебе брат». Ян грубо отреагировал на поздравление Стерлинга

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на сообщение своего ближайшего соперника Алджэмейна Стерлинга, который поздравил россиянина с днём рождения, назвав его братом.

«Тамбовский волк тебе брат», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».

Стерлинг, судя по всему, по-прежнему не намерен идти на прямой конфликт с Яном. В ответ он лайкнул сообщение Петра и больше не оставлял никаких комментариев.

Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретятся на турнире UFC 259 в марте 2021 года. Для россиянина это будет первая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал минувшим летом, когда досрочно победил экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо. Стерлинг в последнем из своих поединков досрочно победил Кори Сэндхегена.