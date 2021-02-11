«Тамбовский волк тебе брат». Ян грубо отреагировал на поздравление Стерлинга
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на сообщение своего ближайшего соперника Алджэмейна Стерлинга, который поздравил россиянина с днём рождения, назвав его братом.
«Тамбовский волк тебе брат», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».
Стерлинг, судя по всему, по-прежнему не намерен идти на прямой конфликт с Яном. В ответ он лайкнул сообщение Петра и больше не оставлял никаких комментариев.
Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретятся на турнире UFC 259 в марте 2021 года. Для россиянина это будет первая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал минувшим летом, когда досрочно победил экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо. Стерлинг в последнем из своих поединков досрочно победил Кори Сэндхегена.
Ян назвал бомжа Стерлингом. Стерлинг Яна — братом. Российский чемпион оконфузился?
За 3 недели до боя Алджамэйн в одну калитку выиграл в трэштоке за пределами октагона.
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