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Эдвардс: проверю Чимаева. Собираюсь нокаутировать его

Эдвардс: проверю Чимаева. Собираюсь нокаутировать его
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Леон Эдвардс высказался о скором противостоянии с Хамзатом Чимаевым. Британец отметил, что собирается нокаутировать соперника.

«Я выйду в октагон, чтобы нокаутировать его. Чувствую, что мне нужно что-то доказать, сделать громкое заявление, чтобы подраться за титул. Так что иду за досрочной победой. Я проверю Чимаева.

Я долгое время доказываю свою состоятельность. Люди думали, что я не могу биться пять раундов, так что я дрался пять раундов. Потом они думали, что я плох в борьбе, тогда я начинал бороться. Всегда пытаюсь что-то доказать. Но в этот раз буду самим собой и буду доминировать. Буду работать очень агрессивно, проверю его и завоюю победу", — приводит слова Эдвардса BJ Penn.

Напомним, бой Чимаев — Эдвардс срывался уже дважды. Ожидается, что они встретятся 13 марта.

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