Дана Уайт подтвердил съёмки нового сезона TUF. Шоу пройдёт в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что лига в 2021 году планирует вернуться к выпуску реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что оно примет старт летом и пройдёт в полусреднем весе.
«The Ultimate Fighter приближается. Это случится летом. Мы начнём запись летом. Скажем так, мы работаем над тем, чтобы привлечь двух ребят, с которыми будет весело. Это будет полусредний дивизион», — приводит слова Уайта BJ Penn.
The Ultimate Fighter спортивное реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд проводят в ходе TUF поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.
Проект TUF был запущен в 2005 году. С тех пор лига провела 27 сезонов.
- 12 февраля 2021
-
01:05
-
00:37
-
00:28
-
00:07
- 11 февраля 2021
-
22:01
-
21:14
-
20:54
-
19:55
-
19:01
-
18:01
-
15:10
-
15:09
-
14:14
-
13:07
-
12:02
-
11:09
-
10:01
-
09:00
- 10 февраля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:36
-
20:53
-
20:04
-
19:01
-
17:47
-
16:00
-
15:13
-
15:12
-
14:35
-
14:09
-
13:44
-
13:40
-
13:07
-
12:14
-
12:00