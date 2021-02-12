Дана Уайт подтвердил съёмки нового сезона TUF. Шоу пройдёт в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что лига в 2021 году планирует вернуться к выпуску реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что оно примет старт летом и пройдёт в полусреднем весе.

«The Ultimate Fighter приближается. Это случится летом. Мы начнём запись летом. Скажем так, мы работаем над тем, чтобы привлечь двух ребят, с которыми будет весело. Это будет полусредний дивизион», — приводит слова Уайта BJ Penn.

The Ultimate Fighter спортивное реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд проводят в ходе TUF поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.

Проект TUF был запущен в 2005 году. С тех пор лига провела 27 сезонов.