Поединок Чимаев – Эдвардс перенесён в третий раз

Поединок 26-летнего шведского бойца, чеченского происхождения, Хамзата Чимаева с 29-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом в полусреднем весе UFC перенесён в третий раз. Об этом сообщает ESPN MMA в «Твиттере» со ссылкой на слова президента промоушена Дана Уайта.

Чимаев был вынужден отказаться от боя по причине затянувшегося восстановления после заболевания коронавирусом.

Напомним, ожидалось, что бойцы выйдут в октагон в ночь с 13 на 14 марта мск, а бой должен был возглавить кард одного из турниров серии Fight Night. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.



Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы.