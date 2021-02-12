Поединок Чимаев – Эдвардс перенесён в третий раз

Поединок 26-летнего шведского бойца, чеченского происхождения, Хамзата Чимаева с 29-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом в полусреднем весе UFC перенесён в третий раз. Об этом сообщает ESPN MMA в «Твиттере» со ссылкой на слова президента промоушена Дана Уайта.
Чимаев был вынужден отказаться от боя по причине затянувшегося восстановления после заболевания коронавирусом.
Напомним, ожидалось, что бойцы выйдут в октагон в ночь с 13 на 14 марта мск, а бой должен был возглавить кард одного из турниров серии Fight Night. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.
Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы.
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