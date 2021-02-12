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Власов заразился коронавирусом, титульный бой со Смитом перенесли

Власов заразился коронавирусом, титульный бой со Смитом перенесли
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Максим Власов, который в ночь с 13 на 14 февраля мск должен был сразиться за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO с Джо Смитом-младшим, заразился коронавирусной инфекцией. Из-за этого поединок россиянина с американцем перенесли на неопределённый срок.

«Я опустошён переносом боя. Я следовал строгим протоколам, регулярно сдавал тесты, которые показывали отрицательные результаты, и у меня нет никаких симптомов. Я хорошо подготовлен и отлично провёл тренировочный лагерь. Я с нетерпением жду объявления новой даты боя и возможности продемонстрировать свои навыки», — приводит слова Власова BoxingScene.

На счету 34-летнего Власова 45 побед и три поражения в профессиональном боксе. У 31-летнего Смита 26 побед и три поражения.

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