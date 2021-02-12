«Здесь мы всего до конца не узнаем». Шлеменко — о третьем срыве боя Чимаев — Эдвардс

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал новость о третьем срыве боя Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса.

«Здесь мы всего до конца не узнаем. UFC, наверное, одна из самых засекреченных контор. У них часто: кому-то плохо, потом оказалось, что есть какие-то проблемы с допингом, другие проблемы нарисовываются. Вспыхнул и погас? А что сравнивать? Начал Чимаев с кем? Уровень этих бойцов какой? Первый противник Хамзата — англичанин, который потом дрался против корейца. Результат был такой же, только англичанин пропустил ещё больше ударов.

Я бы не стал делать поспешных выводов. Правильно многие говорят: нужен боец более-менее серьёзного уровня, чтобы пройти проверку. Вот Эдвардс — серьёзный боец, но что-то не получается. Ни в коем случае не хочу принижать заслуги, дай бог, чтобы Чимаев продолжил карьеру и всё складывалось так, как вначале», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ожидалось, что бойцы выйдут в октагон в ночь с 13 на 14 марта мск, а бой должен был возглавить кард одного из турниров серии Fight Night. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.