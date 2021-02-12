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Президент UFC прокомментировал третий срыв боя Чимаев — Эдвардс

Президент UFC прокомментировал третий срыв боя Чимаев — Эдвардс
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о третьем срыве боя Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса. Ранее сообщалось, что Чимаев был вынужден отказаться от боя по причине затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом.

«Я сильно огорчён. Я предвкушал этот бой. Это один из моих любимых поединков этого года. Но главное, на что сейчас нужно обращать внимание, – это его здоровье.

Давайте убедимся, что парень здоров, предоставим ему лучший уход и убедимся, что он полностью выздоровел. Матчмейкер уже сейчас работает над новым боем для Эдвардса», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, ожидалось, что бойцы выйдут в октагон в ночь с 13 на 14 марта мск, а бой должен был возглавить кард одного из турниров серии Fight Night. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.

«Здесь мы всего до конца не узнаем». Шлеменко — о третьем срыве боя Чимаев — Эдвардс
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