Шлеменко объявил, что выступит в AMC Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил, что выступит на турнире промоушена AMC Fight Nights. Пока неизвестно, кто станет его соперником. Ранее сообщалось, что Шлеменко может выступить на турнире AMC Fight Nights в мае.

«Я подтверждаю (бой на турнире AMC Fight Nights. — Прим. «Чемпионата). Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то ещё мне не нужен», — приводит слова бойца ТАСС.

36-летний Шлеменко выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, победив Дэвида Бранча сабмишеном в первом раунде. Всего на его счету 73 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.