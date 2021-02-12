Немков: нельзя сказать, кто выиграет Гран-при Bellator. Но думаю, что я

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при промоушена. Напомним, победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.

«У нас с первого боя начинается жёсткая сеча, а там Бейдеру дали Мачиду, который уже не тот. Кори Андерсон против Ягшимурадова – я не знаю, кого выигрывал (побеждал. — Прим. «Чемпионата») Довлетджан. В моей подгруппе все бойцы известные, поэтому кажется, что жёстче. Но в целом какая разница, с кем драться.

Я главный фаворит Гран-при, на втором месте – Йоэль Ромеро? Мне кажется, тут вообще ничего нельзя раскладывать. У нас такой вес и такой уровень – всё может решиться в любую секунду. Поэтому нельзя сказать, кто выиграет. Но я думаю, что я», — рассказал Немков в интервью YouTube-каналу «Руки выше».