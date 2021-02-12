Нурмагомедову сделали кофе с изображением пояса UFC на пене. Фото

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На фото спортсмен сидит в кафе, на столике стоит чашка кофе с изображением пояса UFC на пене.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
- 12 февраля 2021
-
16:30
-
16:22
-
16:04
-
15:01
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:19
-
09:01
-
03:57
-
01:05
-
00:37
-
00:28
-
00:07
- 11 февраля 2021
-
22:01
-
21:14
-
20:54
-
19:55
-
19:01
-
18:01
-
15:10
-
15:09
-
14:14
-
13:07
-
12:02
-
11:09
-
10:01
-
09:00
- 10 февраля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:36
-
20:53
-
20:04
-
19:01