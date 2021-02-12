Эдвардс вместо Чимаева хочет встретиться с Диасом, Масвидалем или Ковингтоном

Боец UFC Леон Эдвардс назвал соперников, которых рассматривает в качестве возможных соперников на поединок 13 марта. Британец хочет встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном или Нэйтом Диасом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, изначально планировалось, что Эдвардс 13 марта встретится с Хамзатом Чимаевым. Но швед чеченского происхождения вынужден был сняться с турнира. По официальной причине это произошло, так как Хамзат продолжает преодолевать последствия перенесённого коронавируса. Схватка Чимаев — Эдвардс сорвалась уже в третий раз.

Президент лиги Дана Уайт выразил сожаление по этому поводу, а также отметил, что уже работает над поиском соперника для Эдвардса.