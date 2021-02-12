Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдвардс вместо Чимаева хочет встретиться с Диасом, Масвидалем или Ковингтоном

Эдвардс вместо Чимаева хочет встретиться с Диасом, Масвидалем или Ковингтоном
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Леон Эдвардс назвал соперников, которых рассматривает в качестве возможных соперников на поединок 13 марта. Британец хочет встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном или Нэйтом Диасом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, изначально планировалось, что Эдвардс 13 марта встретится с Хамзатом Чимаевым. Но швед чеченского происхождения вынужден был сняться с турнира. По официальной причине это произошло, так как Хамзат продолжает преодолевать последствия перенесённого коронавируса. Схватка Чимаев — Эдвардс сорвалась уже в третий раз.

Президент лиги Дана Уайт выразил сожаление по этому поводу, а также отметил, что уже работает над поиском соперника для Эдвардса.

Неужели Чимаеву место только в АСА? Хамзат попал в немилость
Похоже, визит на родину может стоить бойцу карьеры в UFC.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021