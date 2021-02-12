«Хабиб остаётся чемпионом». Дана Уайт отказался лишать Нурмагомедова титула
Президент UFC Дана Уайт заявил, что не будет лишать чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова титула.
«Хабиб побил Конора, он уничтожил Порье. Он настоящий мужик и чемпион. Мы не будем лишать его титула. Он остаётся чемпионом. Он скоро прилетит в Лас-Вегас. Мы с ним поужинаем, пообщаемся и решим, что будет дальше», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу же после того, как победил Джастина Гэтжи. После россиянин и Дана Уайт провели переговоры в ОАЭ в январе 2021 года, но их результаты не принесли Уайту ожидаемых результатов.
Не так давно Нурмагомедов заявлял, что титула в лёгком весе заслуживает Дастин Порье.
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