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«Хабиб может говорить всё, что хочет». Уайт не верит, что Нурмагомедов окончательно ушёл

«Хабиб может говорить всё, что хочет». Уайт не верит, что Нурмагомедов окончательно ушёл
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт не верит, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру. Функционер отметил, что россиянин вернётся, если заметит достойного соперника.

«Мне очень нравится Хабиб. Мне он нравится и как спортсмен, и как человек. Я уважаю его. Хабиб может говорить всё, что хочет, но я уверен, убеждён, что если в других боях всё сложится как нужно и у него будет нужный соперник, он будет драться с ним. Я верю в это. Хабиб, я знаю, что ты тоже знаешь это. Я видел всё это по его лицу.

Парень дрался всю жизнь и вдруг однажды сказал, что в нём погас дух соперничества и пусть всё это идёт к чёрту? Я не могу купиться на это", — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

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