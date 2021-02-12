В UFC официально подтвердили бой Махачева с Добером
Пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме» подтвердила, что российский легковес Ислам Махачев проведёт следующий поединок с Дрю Добером. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Таким образом, бойцы выступят в карде, в ходе которого состоится три титульных поединка.
В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.
Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года и победил Дэви Рамоса.
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
23:43
-
22:43
-
21:09
-
20:24
-
19:36
-
18:55
-
17:45
-
16:30
-
16:22
-
16:04
-
15:01
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:19
-
09:01
-
03:57
-
01:05
-
00:37
-
00:28
-
00:07
- 11 февраля 2021
-
22:01
-
21:14
-
20:54
-
19:55
-
19:01
-
18:01
-
15:10
-
15:09
-
14:14
-
13:07
-
12:02
-
11:09
-
10:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам