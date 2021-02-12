В UFC официально подтвердили бой Махачева с Добером

Пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме» подтвердила, что российский легковес Ислам Махачев проведёт следующий поединок с Дрю Добером. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Таким образом, бойцы выступят в карде, в ходе которого состоится три титульных поединка.

В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года и победил Дэви Рамоса.