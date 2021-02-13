Дана Уайт: Хабиб по-настоящему ненавидит Конора

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов действительно ненавидит экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора. По его словам, это чувство настолько велико, что если Конор снова станет чемпионом, Хабиб может возобновить карьеру.

«Я согласен со словами Хабиба, что он гораздо лучше остальных бойцов лёгкого веса. Но я также знаю, что он ненавидит Конора Макгрегора. Он по-настоящему ненавидит его и такого мы ещё не видели. Уверен, если Макгрегор завоюет титул, Хабиб вернётся, чтобы подраться с ним. Может я и ошибаюсь, посмотрим», — сказал Дана Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в прошлом Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок. В октябре 2018 года россиянин одержал досрочную победу.