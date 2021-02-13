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Усман и Бёрнс провели дуэль взглядов накануне турнира UFC 258. Видео

Усман и Бёрнс провели дуэль взглядов накануне турнира UFC 258. Видео
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В его главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс.

В преддверии турнира бойцы провели дуэль взглядов.

Видео дуэли взглядов.

Ранее бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес, уложившись в лимит категории — 77,1 кг. Напомним, схватка Усмана и Бёрнса уже срывалась. Бойцы должны были встретиться летом минувшего года.

UFC 258. Взвешивание

Камару Усман (170 фунтов) — Гилберт Бёрнс (170 фунтов)
Мэйси Барбер (126) — Алекса Грассо (125,5)
Келвин Гастелум — Иан Хейниш (185,5)
Джим Миллер (155,5) — Бобби Грин
Маки Питоло (185) — Хулиан Маркес (185).

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