Усман и Бёрнс провели дуэль взглядов накануне турнира UFC 258. Видео

В ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В его главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс.

В преддверии турнира бойцы провели дуэль взглядов.

Видео дуэли взглядов.

Ранее бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес, уложившись в лимит категории — 77,1 кг. Напомним, схватка Усмана и Бёрнса уже срывалась. Бойцы должны были встретиться летом минувшего года.

UFC 258. Взвешивание

Камару Усман (170 фунтов) — Гилберт Бёрнс (170 фунтов)

Мэйси Барбер (126) — Алекса Грассо (125,5)

Келвин Гастелум — Иан Хейниш (185,5)

Джим Миллер (155,5) — Бобби Грин

Маки Питоло (185) — Хулиан Маркес (185).