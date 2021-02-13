Уайт планирует бой Эдвардс — Ковингтон. Победитель подерётся за титул

Глава UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать поединок Леона Эдвардса с бывшим временным чемпионом в полусреднем весе Колби Ковингтоном. По словам Уайта, победитель этой схватки мог бы получить титульный бой.
«С учётом того что случилось с Хамзатом, планируем организовать бой Эдвардс — Ковингтон. Победитель будет драться с Камару Усманом. В мире, где мы теперь живём, всё меняется ежеминутно. Чимаев дрался трижды за три недели, теперь мы не можем ему сделать бой уже три месяца.
Бой Эдвардс — Ковингтон имеет смысл. Леон принял поединок с парнем, который занимал 15-е место в рейтинге и с кем никто не хотел драться. Мы должны оказать ему уважение и дать ему хороший поединок", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, 12 февраля стало известно, что схватка Эдвардс — Чимаев сорвалась в третий раз.
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