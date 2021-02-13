Тренер Анкалаева: скоро в Неваде появится город Даг-Вегас
Сухраб Магомедов, старший тренер клуба «Горец» и личный тренер бойца UFC Магомеда Анкалаева проводит тренировочный сбор для своего подопечного в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Магомедов и Анкалаев тренируется с группой других спортсменов из Дагестана, в том числе, с Умаром Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Усманом Нурмагомедовым, Абубакаром Нурмагомедовым и другими.
В связи с этим специалист оставил юмористический пост на своей странице в социальной сети.
«Потихоньку нас становится больше. Скоро в Неваде появится город Даг-Вегас», — написал Магомедов.
Соответствующий пост доступен на странице тренера в «Инстаграме».
Напомним, что Магомед Анкалаев следующий поединок проведёт 28 февраля, его соперником станет Никита Крылов.
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