Тренер Анкалаева: скоро в Неваде появится город Даг-Вегас

Сухраб Магомедов, старший тренер клуба «Горец» и личный тренер бойца UFC Магомеда Анкалаева проводит тренировочный сбор для своего подопечного в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Магомедов и Анкалаев тренируется с группой других спортсменов из Дагестана, в том числе, с Умаром Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Усманом Нурмагомедовым, Абубакаром Нурмагомедовым и другими.

В связи с этим специалист оставил юмористический пост на своей странице в социальной сети.

«Потихоньку нас становится больше. Скоро в Неваде появится город Даг-Вегас», — написал Магомедов.

Соответствующий пост доступен на странице тренера в «Инстаграме».

Напомним, что Магомед Анкалаев следующий поединок проведёт 28 февраля, его соперником станет Никита Крылов.