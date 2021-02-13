Волков без титула. Кто возьмёт ГП Bellator? UFC 258. Подкаст «Больше не говори такие вещи»

Дорогие любители мордобоя, добро пожаловать на борт подкаста про MMA «Больше не говори такие вещи!» Это эпизод №7!



Титульная гонка Волкова, чемпионский бой турнира UFC 248 (шансы Бёрнса на апсет), возможное возвращение Нейта Диаса, гран-при Bellator и его фавориты. Почему бой Ромеро и Рамбла может оказаться очень скучным. Эти и другие темы мы собираемся раскрыть в этом подкасте о лучшем виде спорта на планете (естественно, по нашей версии).



По традиции, Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и предстоящие турниры UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».

Видео доступно на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.