Джон Джонс по-прежнему не договорился с UFC о зарплате

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс признался, что по-прежнему не договорился с руководством лиги о гонорарах за поединки. Спортсмен дал понять, что без пересмотра прежних условий он не будет возвращаться в октагон.
«Когда я последний раз общался с руководством лиги, у нас не было переговоров о моей зарплате. Если что-то изменится, с радостью вернусь и буду драться в тяжёлом весе. До тех пор буду наслаждаться UFC как болельщик и сделаю всё, чтобы позаботиться о моей семье.
В последнее время вижу много разного в прессе. Мне бы очень хотелось снова выступить. Надеюсь, что мы придём к соглашению с лигой и подарим фанатам несколько боёв", — приводит слова Джонса BJ Penn.
Напомним, ранее президент лиги Дана Уайт заявлял, что Джонс летом 2021 года встретится с победителем противостояния Фрэнсис Нганну — Стипе Миочич.
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