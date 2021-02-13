Дана Уайт: постараюсь вытянуть Чимаева к настоящим врачам

Президент UFC Дана Уайт убеждён, что боец лиги Хамзат Чимаев халатно отнёсся к мерам предосторожности и своему здоровью, потому и заразился коронавирусом.

«Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать. Он определённо заботился о здоровье не лучшим образом. Постараюсь вытянуть его оттуда, хочу вытянуть его к настоящим врачам. Пусть позаботятся о нём, а потом устроим ему бой», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, 12 февраля стало известно, что схватка Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса сорвалась в третий раз. Причиной стали последствия коронавируса, которые по-прежнему преследуют Чимаева.