Кард турнира UFC 258: Камару Усман — Гилберт Бёрнс и другие бои

В ночь мск с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 258.
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бёрнс (№ 1) — полусредний вес, титульный бой
Мэйси Барбер (№ 10) — Алекса Грассо (№ 15) — женский наилегчайший вес
Келвин Гастелум (№ 9) — Иан Хейниш (№ 15) — средний вес
Рики Симон — Брайан Келлехер — полулёгкий вес
Маки Питоло — Хулиан Маркес — средний вес
Предварительный кард
Родолфу Виейра — Энтони Эрнандес — средний вес
Белал Мухаммад (№ 13) — Диего Лима — полусредний вес
Польяна Виана — Мэллори Мартин — женский минимальный вес
Андре Юэлл — Крис Гутьеррес — промежуточный вес
Ранний предварительный кард
Габриэль Грин — Филип Роу — полусредний вес
Миранда Маверик — Джиллиан Робертсон — женский наилегчайший вес.
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