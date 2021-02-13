Кард турнира UFC 258: Камару Усман — Гилберт Бёрнс и другие бои

В ночь мск с 13 на 14 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 258.



Основной кард



Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бёрнс (№ 1) — полусредний вес, титульный бой

Мэйси Барбер (№ 10) — Алекса Грассо (№ 15) — женский наилегчайший вес

Келвин Гастелум (№ 9) — Иан Хейниш (№ 15) — средний вес

Рики Симон — Брайан Келлехер — полулёгкий вес

Маки Питоло — Хулиан Маркес — средний вес



Предварительный кард



Родолфу Виейра — Энтони Эрнандес — средний вес

Белал Мухаммад (№ 13) — Диего Лима — полусредний вес

Польяна Виана — Мэллори Мартин — женский минимальный вес

Андре Юэлл — Крис Гутьеррес — промежуточный вес



Ранний предварительный кард



Габриэль Грин — Филип Роу — полусредний вес

Миранда Маверик — Джиллиан Робертсон — женский наилегчайший вес.