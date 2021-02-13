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Энтони Джошуа хочет выступить в WWE

Энтони Джошуа хочет выступить в WWE
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа признался, что хочет попробовать силы в рестлинге.

«Планирую выступить в WWE, потому что это делал Мохаммед Али. Так что да, я намерен участвовать в WWE», — приводит слова Джошуа Metro.

Мохаммед Али был известен любовью к рестлингу и неоднократно участвовал в шоу.

Кроме того, в 2019 году в рестлинге принял участие будущий соперник Энтони Джошуа — британский боксёр Тайсон Фьюри. На шоу WWE он встретился с рестлером Броном Строумэном и одержал победу.

Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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