Энтони Джошуа хочет выступить в WWE
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа признался, что хочет попробовать силы в рестлинге.
«Планирую выступить в WWE, потому что это делал Мохаммед Али. Так что да, я намерен участвовать в WWE», — приводит слова Джошуа Metro.
Мохаммед Али был известен любовью к рестлингу и неоднократно участвовал в шоу.
Кроме того, в 2019 году в рестлинге принял участие будущий соперник Энтони Джошуа — британский боксёр Тайсон Фьюри. На шоу WWE он встретился с рестлером Броном Строумэном и одержал победу.
Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
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