Энтони Джошуа хочет выступить в WWE

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа признался, что хочет попробовать силы в рестлинге.



«Планирую выступить в WWE, потому что это делал Мохаммед Али. Так что да, я намерен участвовать в WWE», — приводит слова Джошуа Metro.



Мохаммед Али был известен любовью к рестлингу и неоднократно участвовал в шоу.



Кроме того, в 2019 году в рестлинге принял участие будущий соперник Энтони Джошуа — британский боксёр Тайсон Фьюри. На шоу WWE он встретился с рестлером Броном Строумэном и одержал победу.



Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.