Макгрегор показал новую стойку для защиты от лоу-киков

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в своём «инстаграме» новый пост. В видеозаписи Макгрегор показал новую стойку, которая должна помочь ему защищаться от лоу-киков, которые стали причиной его поражения от Дастина Порье.
«Обучаюсь новым навыкам так же быстро, как достаю из кармана пачки денег», — подписал видео Макгрегор.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. У его ровесника Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.
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