Диллашоу может провести поединок с Фейбером

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу может провести поединок c Юрайей Фейбером. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.



Пока неизвестно, когда может пройти поединок. Ранее президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион лиги в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в первом же поединке после возвращения будет драться за титул, которым владеет Пётр Ян.



Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат теста и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.



Последний раз боец выходил в октагон в январе 2019 года и проиграл Генри Сехудо в бою за пояс в наилегчайшем весе.