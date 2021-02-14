Мендес рассказал о сложностях Махачева при подготовке к поединку с Добером

Хавьер Мендес, тренер Ислама Махачева, рассказал о сложностях подготовки своего подопечного к поединку с Дрю Добером, который пройдёт 7 марта в Лас-Вегасе.
«Считаю, что нам необходимо принять во внимание его сильные стороны и затащить его в глубокие воды. В целом он боец высокого уровня с неплохой ударной техникой. Ничего отрицательного не мог бы в нем отметить — очень хороший и сбалансированный боец. Нам лишь необходимо внимательно изучить его, проделать некоторые заготовки и реализовать их в бою.
Ислам Махачев ранее проходил через тренировочный лагерь в Вегасе. Это было перед отмененным поединком с Дос Аньосом. К концу лагеря я должен был прилететь из Абу-Даби, но в итоге он подхватил инфекцию и снялся с боя. Так что он уже дважды готовится к бою в Вегасе.
По правде говоря, ничего не сравнится с подготовкой в АКА в Сан-Хосе. Там есть все необходимое для подготовки как для нас тренеров, так и для самих бойцов. Лагерь в АКА выглядел бы лучшим сценарием из всех возможных.
В Вегасе у нас нет одного определенного зала. Например, сегодня мы тренируемся в PI [UFC Performance Institute], а завтра можем в Xtreme Couture. Если вы спросите, где конкретно мы потренируемся завтра, то я не смогу ответить, потому что не знаю.
Я больше склоняюсь к стабильным тренировкам в одном зале, где мы могли мы отработать все заготовки. Успех во многом достигается последовательностью — и это то, чем мы всегда отличались. Все должно идти своим чередом, как алфавит: A,B,C,D и так далее. А когда ты сегодня здесь, а завтра там — это многое меняет. Мне не нравится такой подход», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».
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