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Гастелум победил Хейниша на турнире UFC 258

Гастелум победил Хейниша на турнире UFC 258
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец Келвин Гастелум победил своего соотечественника Йена Хейниша в поединке на турнире UFC 258 в среднем весе.

Гастелум одержал победу единогласным решением судей. Счёт поединка 30:27, 29:28, 29:28. У 29-летнего Гастелума 16 побед и 6 поражений, а у 32-летнего Хейниша 14 побед и 4 поражения.

Ранее в поединке в полулёгком весе американец Рикки Симон победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Келлехера.

В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес, уложившись в лимит категории — 77,1 кг.

UFC 2021. UFC 258, Лас-Вегас, США
Келвин Гастелум (W) - Ян Хейниш
14 февраля 2021, воскресенье. 07:30 МСК
Келвин Гастелум
Окончено
UD
Ян Хейниш
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