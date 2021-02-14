Гастелум победил Хейниша на турнире UFC 258
Американский боец Келвин Гастелум победил своего соотечественника Йена Хейниша в поединке на турнире UFC 258 в среднем весе.
Гастелум одержал победу единогласным решением судей. Счёт поединка 30:27, 29:28, 29:28. У 29-летнего Гастелума 16 побед и 6 поражений, а у 32-летнего Хейниша 14 побед и 4 поражения.
Ранее в поединке в полулёгком весе американец Рикки Симон победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Келлехера.
В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и официальный претендент на пояс Гилберт Бёрнс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес, уложившись в лимит категории — 77,1 кг.
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
08:08
-
00:44
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
22:40
-
21:01
-
18:55
-
17:29
-
16:41
-
15:18
-
14:15
-
13:46
-
12:38
-
11:10
-
10:29
-
09:10
-
01:55
-
00:39
-
00:28
- 12 февраля 2021
-
23:43
-
22:43
-
21:09
-
20:24
-
19:36
-
18:55
-
17:45
-
16:30
-
16:22
-
16:04
-
15:01
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:19
-
09:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам