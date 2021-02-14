Усман победил Бёрнса техническим нокаутом и защитил титул

В главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах побеждал Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

Ранее американский боец Келвин Гастелум победил соотечественника, Йена Хейниша, в среднем весе. Гастелум одержал победу единогласным решением судей. В поединке в полулёгком весе американец Рикки Симон единогласным решением судей победил соотечественника, Брайана Келлехера.