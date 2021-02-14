Маурисио Лара стал чемпионом мира в полулёгком весе по версии IBF

Мексиканский боксёр Маурисио Лара победил Джоша Уоррингтона и завоевал титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии IBF. Поединок был завершён нокаутом в девятом раунде.



Это 22-я в карьере и 15-я досрочная победа Маурисио Лары. На его счету 22 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 20 побед и дважды потерпел поражение.



Что касается Джоша Уоррингтона, то у него это первое поражение в профессиональной карьере. Он был чемпионом IBF в полулёгком весе с мая 2018 года, в титульном поединке победив Ли Шелби. На счету Уоррингтона 31 поединок на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед.



У Маурисио Лары этот поединок был первым в карьере, прошедшим на территории Европы, до этого Лара выступал лишь в Мексике и Аргентине.