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Маурисио Лара стал чемпионом мира в полулёгком весе по версии IBF

Маурисио Лара стал чемпионом мира в полулёгком весе по версии IBF
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Мексиканский боксёр Маурисио Лара победил Джоша Уоррингтона и завоевал титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии IBF. Поединок был завершён нокаутом в девятом раунде.

Это 22-я в карьере и 15-я досрочная победа Маурисио Лары. На его счету 22 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 20 побед и дважды потерпел поражение.

Что касается Джоша Уоррингтона, то у него это первое поражение в профессиональной карьере. Он был чемпионом IBF в полулёгком весе с мая 2018 года, в титульном поединке победив Ли Шелби. На счету Уоррингтона 31 поединок на профессиональном ринге, в которых он одержал 30 побед.

У Маурисио Лары этот поединок был первым в карьере, прошедшим на территории Европы, до этого Лара выступал лишь в Мексике и Аргентине.

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