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Усман прокомментировал победу над Бёрнсом

Усман прокомментировал победу над Бёрнсом
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал победу над Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 258.

«Потрясающие ощущения. Однако было непросто, учитывая ситуацию. Нельзя недооценивать того, что сделал Гилберт Бёрнс в этом дивизионе. После нокаута в лёгком весе он собрался, стал лучше, перешёл в более тяжёлую категорию и начал разносить местных бойцов. Мы вместе начинали этот путь, и сегодня он вышел и показал это. Он выносил одного за другим, чтобы заслужить это место.

Знал, что у него тяжёлый удар. Наши спарринги всегда проходили в таком ключе — я бросал удары, а он жёстко контратаковал. Он способен потрясти. Для парня, пришедшего из лёгкого веса, у него тяжёлый удар. Любой в нашем дивизионе улетит в нокаут после его хорошего попадания», — сказал Усман после боя с Бёрнсом.

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