Усман назвал Бёрнса «будущим лучшим бойцом дивизиона»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман обратился к Гилберту Бёрнсу после победы на турнире UFC 258.



«Ты заслужил быть здесь вместе со мной. Ты являешься будущим лучшим бойцом дивизиона», — написал Камару Усман в своём «инстаграме».

Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.



Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах побеждал Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.