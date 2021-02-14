Джон Джонс раскритиковал закон Калифорнии, дающий поблажки педофилам

Американский боец UFC бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал новый закон в штате Калифорния (США).



В новом законе говорится, что совершеннолетние граждане США за половые отношения по обоюдному согласию с несовершеннолетними не младше 14 лет, если их разница в возрасте не превышает 10 лет, могут избежать наказания на усмотрение судьи.



«Калифорнийцы, допускающие педофилию, позвольте чётко заявить о своей позиции по этой теме. Считаю всех вас чертовски отвратительными», — написал Джон Джонс в своём «твиттере», однако позднее удалил этот твит.



Фактически, этот законопроект не является законным оправданием педофилии, однако у законопроекта появилось множество противников.