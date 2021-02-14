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Джон Джонс раскритиковал закон Калифорнии, дающий поблажки педофилам

Джон Джонс раскритиковал закон Калифорнии, дающий поблажки педофилам
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал новый закон в штате Калифорния (США).

В новом законе говорится, что совершеннолетние граждане США за половые отношения по обоюдному согласию с несовершеннолетними не младше 14 лет, если их разница в возрасте не превышает 10 лет, могут избежать наказания на усмотрение судьи.

«Калифорнийцы, допускающие педофилию, позвольте чётко заявить о своей позиции по этой теме. Считаю всех вас чертовски отвратительными», — написал Джон Джонс в своём «твиттере», однако позднее удалил этот твит.

Фактически, этот законопроект не является законным оправданием педофилии, однако у законопроекта появилось множество противников.

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