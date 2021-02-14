Бёрнс — о поражении от Усмана: я слишком разволновался

Боец UFC Гилберт Бёрнс прокомментировал поражение от Камару Усмана в титульном поединке на турнире UFC 258.



«Я слишком разволновался. Если ты хочешь стать чемпионом, то нельзя допускать такие ошибки. Я хочу быть похожим на Робби Лоулера. Если вы помните, то он проиграл Джони Хендриксу, но смог очень быстро вернуться. После этого провёл пару боёв и стал чемпионом. Я сделаю именно таК», — приводит слова Бёрнса BJPenn.



Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.



Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах побеждал Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.