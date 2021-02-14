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Исмаилов официально объявил об уходе из лиги ACA

Исмаилов официально объявил об уходе из лиги ACA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов официально объявил об уходе из лиги ACA.

«Это был мой последний выход в клетку ACA. Хочу выразить благодарность Маирбеку Хасиеву и Заирбеку Хасиеву, а также всем сотрудникам лиги. Это было славное время и яркий путь. Мой следующий выход — AMC Fighter Club. Ждёте шоу? Я вроде как обещал, что не дам вам скучать. Мой друг Ясуби Эномото — сумасшедший импровизатор, всё на ходу. Спасибо, это было круто», — написал в своём «инстаграме» Магомед Исмаилов.

Ранее стало известно, что Исмаилов договорился о выступлениях с лигой AMC Fight Nights. Первый поединок под эгидой промоушена он проведёт в сентябре 2021 года. Его соперником станет Владимир Минеев.

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