Уайт: Усман может стать величайшим полусредневесом в истории

Президент UFC Дана Уайт высказался о победе Камару Усмана над Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 258.
«Он побил рекорд по самой продолжительной серии в полусреднем весе. Он смог побить рекорд Сен-Пьера. Если этот парень продолжит в том же духе, то станет величайшим полусредневесом в истории», — сказал Уайт после победы Усмана над Бёрнсом.
Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах победил Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.
- 14 февраля 2021
-
15:57
-
14:40
-
13:50
-
12:55
-
11:48
-
10:52
-
09:53
-
09:04
-
08:08
-
00:44
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
22:40
-
21:01
-
18:55
-
17:29
-
16:41
-
15:18
-
14:15
-
13:46
-
12:38
-
11:10
-
10:29
-
09:10
-
01:55
-
00:39
-
00:28
- 12 февраля 2021
-
23:43
-
22:43
-
21:09
-
20:24
-
19:36
-
18:55
-
17:45
-
16:30
-
16:22