Уайт: Усман может стать величайшим полусредневесом в истории

Президент UFC Дана Уайт высказался о победе Камару Усмана над Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 258.



«Он побил рекорд по самой продолжительной серии в полусреднем весе. Он смог побить рекорд Сен-Пьера. Если этот парень продолжит в том же духе, то станет величайшим полусредневесом в истории», — сказал Уайт после победы Усмана над Бёрнсом.



Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.



Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах победил Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.